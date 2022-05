Lazio Ilic, Tare ha chiesto informazioni al Verona: la valutazione (Di sabato 28 maggio 2022) La Lazio viole Ilic, Tare ha chiesto informazioni al Verona per il centrocampista la cui valutazione si aggirerebbe attorno ai 20 milioni Non solo Casale, in casa Lazio si ragiona per un altro colpo in casa Verona. Il diesse Tare avrebbe chiesto informazioni anche per Ilic. Il centrocampista riscattato agli scaligeri per 7.5 milioni dal City, ora è valutato dalla società gialloblù circa 20 milioni. L’operazione si potrebbe porTare avanti con la cessione di Luis Alberto. Lo scrive Alfredo Pedullà. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 maggio 2022) Laviolehaalper il centrocampista la cuisi aggirerebbe attorno ai 20 milioni Non solo Casale, in casasi ragiona per un altro colpo in casa. Il diesseavrebbeanche per. Il centrocampista riscattato agli scaligeri per 7.5 milioni dal City, ora è valutato dalla società gialloblù circa 20 milioni. L’operazione si potrebbe poravanti con la cessione di Luis Alberto. Lo scrive Alfredo Pedullà. L'articolo proviene da Calcio News 24.

