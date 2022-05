I tifosi del Liverpool non entrano allo stadio, la finale di Champions inizia in ritardo (Di sabato 28 maggio 2022) «Arrivo tardivo dei tifosi». Così la Uefa, tramite i maxi-schermi, ha ufficializzato ai tifosi presenti allo Stade de France di Parigi l'inizio posticipato alle 21.15 del fischio d'inizio di Liverpool-Real Madrid. Le cronache, in realtà, parlano di un problema nel far entrare nell'impianto i tifosi del Liverpool: tanti, troppi tifosi Reds sono senza biglietto e quindi la polizia francese sta lavorando per far entrare chi è in possesso del ticket e, contemporaneamente, allontanare chi non lo ha. Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022) «Arrivo tardivo dei». Così la Uefa, tramite i maxi-schermi, ha ufficializzato aipresentiStade de France di Parigi l'inizio posticipato alle 21.15 del fischio d'inizio di-Real Madrid. Le cronache, in realtà, parlano di un problema nel far entrare nell'impianto idel: tanti, troppiReds sono senza biglietto e quindi la polizia francese sta lavorando per far entrare chi è in possesso del ticket e, contemporaneamente,ntanare chi non lo ha.

