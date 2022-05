Dagli ITS alle New Academy: così la formazione cambia pelle (Di sabato 28 maggio 2022) L’ INDIRE, del Ministero dell’Istruzione, “culla” degli a breve esemplari nascituri degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) – Alcune interviste.“a caldo” a Riccardo Nencini, Patrizio Bianchi e Mariastella Gelmini raccolte da (Riccardo Pieroni per tuttoits.it) di Claudio Quintano Sono disponibili testi articolati, ma brevi, per farsi l’idea dei nuovi “casi” del ricco panorama nazionale degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) di un percorso reso semplificato con il contributo reso specialmente dalla comunicazione, ma riferito a più lunghi percorsi e a non brevi maturazioni per il concepimento della new version dei vecchi, ormai anche cinquantenni (qui). Istituti Tecnici Superiori, oggi detti New Academy. La doviziosa lista di questi testi è disponibile al link (qui) e conta 562 voci, ad oggi, relative a: strutture, aree, linee di ricerca, ed i più numerosi ... Leggi su ildenaro (Di sabato 28 maggio 2022) L’ INDIRE, del Ministero dell’Istruzione, “culla” degli a breve esemplari nascituri degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) – Alcune interviste.“a caldo” a Riccardo Nencini, Patrizio Bianchi e Mariastella Gelmini raccolte da (Riccardo Pieroni per tuttoits.it) di Claudio Quintano Sono disponibili testi articolati, ma brevi, per farsi l’idea dei nuovi “casi” del ricco panorama nazionale degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) di un percorso reso semplificato con il contributo reso specialmente dalla comunicazione, ma riferito a più lunghi percorsi e a non brevi maturazioni per il concepimento della new version dei vecchi, ormai anche cinquantenni (qui). Istituti Tecnici Superiori, oggi detti New. La doviziosa lista di questi testi è disponibile al link (qui) e conta 562 voci, ad oggi, relative a: strutture, aree, linee di ricerca, ed i più numerosi ...

