Kessie lascia il Milan: la lettera d'addio ai rossoneri, adesso il Barcellona (Di venerdì 27 maggio 2022) L'esperienza di Franck Kessie con la maglia del Milan può essere considerata sicuramente positiva, il percorso si è concluso con l'esaltante vittoria dello scudetto. Il centrocampista ex Atalanta ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza con i rossoneri, è pronto a sposare il progetto del Barcellona. Il calciatore ha deciso di salutare i tifosi del Milan, attraverso un messaggio pubblicato sul profilo Instagram: "dopo 5 anni non potevo sperare di chiudere questa grande esperienza in modo migliore! Un'emozione unica: siamo campioni d'Italia! Fiero di aver vestito questa gloriosa maglia e di aver condiviso questo percorso con dei compagni fantastici! Grazie di tutto! Grazie a tutti! Il vostro "Presidente"". L'articolo CalcioWeb.

