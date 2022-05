Giro d’Italia 2022, Richie Porte si ritira nel corso della diciannovesima tappa (Di venerdì 27 maggio 2022) L’edizione numero 105 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, che vede oggi, venerdì 27 maggio 2022, andare in scena la diciannovesima tappa, la diciottesima in linea, con partenza da Marano Lagunare ed arrivo al Santuario di Castelmonte dopo 178 km, registra un altro abbandono dopo il primo già andato in archivio in data odierna. Erano 152 i corridori arrivati ieri a Treviso: il rappresentante dell’Ecuador Jefferson Alexander Cepeda (Drone Hopper-Androni Giocattoli) non è ripartito quest’oggi, mentre l’australiano Richie Porte (INEOS Grenadiers) si è fermato lungo il percorso di giornata. Restano così 150 gli atleti in gara sui 176 partiti da Budapest il 6 maggio scorso. Salgono infatti a 26 i ritirati. ritiraTI ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) L’edizione numero 105 deldi ciclismo su strada, che vede oggi, venerdì 27 maggio, andare in scena la, la diciottesima in linea, con partenza da Marano Lagunare ed arrivo al Santuario di Castelmonte dopo 178 km, registra un altro abbandono dopo il primo già andato in archivio in data odierna. Erano 152 i corridori arrivati ieri a Treviso: il rappresentante dell’Ecuador Jefferson Alexander Cepeda (Drone Hopper-Androni Giocattoli) non è ripartito quest’oggi, mentre l’australiano(INEOS Grenadiers) si è fermato lungo il perdi giornata. Restano così 150 gli atleti in gara sui 176 partiti da Budapest il 6 maggio s. Salgono infatti a 26 iti.TI ...

