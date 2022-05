Advertising

NicolaPorro : ?? Spunta un sondaggio sull'#Ucraina e la #Russia. Ed è una sorpresa?? - meb : L’invio di armi all’Ucraina non lo decide un sondaggio, lo decide il Parlamento. Il mio intervento ieri sera a… - GuidoDeMartini : ?? LA MAGGIORANZA DEGLI ITALIANI RESTA CONTRARIA ALL’INVIO DI ARMI ALL’UCRAINA ?? Sondaggio dopo sondaggio NON cambi… - TV7Benevento : Ucraina: sondaggio Porta a Porta, il 51,5% contrario a invio armi - - Barbuto1990 : @LouD__________ Trovo molto triste che un sondaggio del genere venga fatto da un utente con la bandierina palestine… -

... sono arrivati prima il Covid - 19 e poi la guerra in. I dati macroeconomici del Regno ... E ancora, secondo uneffettuato dalla società Gfk, nel mese in corso la fiducia dei ...... con il conflitto in. Non è un caso che oltre quattro italiani su cinque (82%) degli ... secondo i risultati di unon line sul sito www.coldiretti.it. "Si tratta di una realtà che la ...Il leader dem nel capoluogo per sostenere la candidatura di Patrizia Manassero: «L’Italia è ancora in emergenza, sbaglia chi è disposto a minacciare una crisi di governo per rincorrere i sondaggi». E ...Sondaggi politici e intenzioni di voto, i dati di Emg sulla guerra Mosca-Kiev: per il 12% conflitto si concluderà con la vittoria di una delle due parti.