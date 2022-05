LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Joao Almeida si ritira, Nibali 4° in classifica, Pozzovivo 9° (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA NUOVA classifica GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 DOPO IL RITIRO DI Joao Almeida Joao Almeida POSITIVO AL COVID E COSTRETTO AL RITIRO 11.49 Lo spagnolo Juan Pedro Lopez, ora 8° in classifica generale, diventa la nuova maglia bianca con 6’46” sull’olandese Thymen Arensman. 11.47 A seguito del ritiro di Joao Almeida, Vincenzo Nibali sale al 4° posto in classifica generale, mentre Domenico Pozzovivo è 9°. 11.46 Il nemico invisibile dunque è tornato a fare capolino al Giro d’Italia, speriamo che si fermi qui e non vada a falsare ulteriormente il ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA NUOVAGENERALE DELDOPO IL RITIRO DIPOSITIVO AL COVID E COSTRETTO AL RITIRO 11.49 Lo spagnolo Juan Pedro Lopez, ora 8° ingenerale, diventa la nuova maglia bianca con 6’46” sull’olandese Thymen Arensman. 11.47 A seguito del ritiro di, Vincenzosale al 4° posto ingenerale, mentre Domenicoè 9°. 11.46 Il nemico invisibile dunque è tornato a fare capolino al, speriamo che si fermi qui e non vada a falsare ulteriormente il ...

