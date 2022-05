Donna trovata morta in casa, il cadavere in decomposizione nella vasca da bagno (Di giovedì 26 maggio 2022) Macabra scoperta in un appartamento di Melzo (Milano). Una Donna di 84 anni è stata trovata morta nella sua casa. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, era nella vasca da bagno. Una parente dell'anziana, non avendo sue... Leggi su europa.today (Di giovedì 26 maggio 2022) Macabra scoperta in un appartamento di Melzo (Milano). Unadi 84 anni è statasua. Il corpo, in avanzato stato di, erada. Una parente dell'anziana, non avendo sue...

Advertising

reportrai3 : Questa è la foto trovata da Federico. Che sparisce, riappare e viene ignorata per 29 anni. Ritrae una giovane donna… - Affaritaliani : Donna trovata morta in casa E' in stato di decomposizione - VicentePugliaAr : RT @GazzettinoGolfo: #Arresto - Donna di #Gaeta trovata in possesso di 700 gr di #Droga rimessa in libertà - - k4ramazov : trovata versione di questo video con i libri e c’era anche tsh lasciate donna tartt in pace - Mami55371090 : RT @janapergliamici: IL POMERIGGIO DEI CUCCIOLI DONNA IMMA DALLA PUGLIA Vanitosa smorfiosa carinissima cucciolina trovata sul ciglio di un… -