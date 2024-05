Gaza - incoerenza Us - critiche a Israele ma non fermano invio ar -i, Parigi | Fermare invasione a Rafah o sarà catastrofe

Si allarga all’Università Statale di Milano la protesta studentesca in corso in tutto il mondo (comprese alcune città italiane come Bologna e Padova) contro gli accordi tra gli atenei e Israele e in solidarietà alla popolazione di Gaza. Venerdì 10 ...

Le notizie di oggi, sabato 11 maggio sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas e sull'operazione a Rafah . Ondata di attacchi israeliani nella Striscia. Assemblea dell'Onu ha approvato una risoluzione che riconosce la Palestina come qualificata per ...

Israele, l'attacco a Rafah e la critica di Biden per l'uso delle armi americane a Gaza - israele, l'attacco a Rafah e la critica di Biden per l'uso delle armi americane a gaza - Ieri le forze israeliane sono state attaccate almeno 17 volte da gruppi armati palestinesi nel quartiere Zeitoun di gaza City, suggerendo che «Hamas è stato in grado di preservare o ricostituire le ...

Onu, ok all’ingresso della Palestina. Ondata di attacchi a Gaza, anche su Rafah - Onu, ok all’ingresso della Palestina. Ondata di attacchi a gaza, anche su Rafah - Ondata di attacchi israeliani nella Striscia di gaza, inclusa Rafah. Media arabi: “Decine di civili uccisi in vari raid”.Parigi a israele: "Cessate ‘senza indugio' le operazioni, si rischia la ...

È plausibile che Israele abbia usato le armi inviate dagli Stati Uniti per violare il diritto umanitario - È plausibile che israele abbia usato le armi inviate dagli Stati Uniti per violare il diritto umanitario - Lo sostiene l'ultimo rapporto del dipartimento di Stato statunitense sulla guerra in corso a gaza, che però non arriva a conclusioni definitive riguardo a eventuali responsabilità israeliane ...