Emergenza rientrata | Patric e Casale ci saranno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024)difesain casa Lazio. In vista della sfida di domani contro l’Empoli, Igor Tudor recupera siasia, dopo le noie degli ultimi giorni che non gli hanno permesso di allenarsi costantemente in gruppo.schierati nella linea a tre insieme a Romagnoli, con Gila, quindi unico assente (resta viva però ancora qualche piccola speranza di vederlo almeno in panchina). Qualche dubbio il tecnico croato lo ha in porta e in attacco. Tra i pali, infatti, l’ex Provedel non è ancora al cento per cento, ma scalpita per riprendersi il proprio posto. Tuttavia, non è escluso che venga confermato Mandas, così come punto di riferimento offensivo il favorito per una maglia da titolare resta Ciro Immobile, anche se Castellanos può essere una valida alternativa. Finora quando è stato ...