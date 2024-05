Borgo a Mozzano - auto si ribalta nella notte | due feriti

(Di sabato 11 maggio 2024)(Lucca), 11 maggio 2024 – Due giovani sono rimastinelmento dell’sulla quale viaggiavano sulla via Lodovica a, in provincia di Lucca. I duesono stati portati all’ospedale di Lucca: uno in codice giallo per trauma toracico, uno in codice rosso per trauma cranico e toracico. Intervenute ambulanza infermieristica e ambulanza della Misercordia di Coreglia.

In Prima categoria, nel girone "A", vanno forte le sei formazioni lucchesi, con l’incontrastata (e imbattuta) capolista Marginone che pare proprio non conoscere ostacoli: una sorta di Inter deidilettanti che ha allungato imperiosamente e rende ...

Se non desiderate altro che una totale immersione nella primavera, con la bellezza dei suoi colori e la inebriante forza dei suoi profumi, allora il paese di Borgo a Mozzano è quello che fa per voi in questo fine settimana. Il Borgo vi aspetta ...

"Aiutatemi, non posso spostarmi ma il mio cane deve andare in clinica” - "Aiutatemi, non posso spostarmi ma il mio cane deve andare in clinica” - borgo a mozzano (Lucca), 10 maggio 2024 - Emma è una “canona” adorata e adorabile, un Bovaro del Bernese di nove anni che vive a Valdottavo, nel comune di borgo a mozzano, e soffre di una patologia ...

Un pezzo della Misericordia di Borgo a Mozzano in Burkina Faso: una vecchia autoambulanza presterà servizio in un ospedale - Un pezzo della Misericordia di borgo a mozzano in Burkina Faso: una vecchia autoambulanza presterà servizio in un ospedale - borgo A mozzano - La Misericordia di borgo a mozzano si veste di “internazionalità”. L’autoambulanza B61, ormai dismessa per ragioni di età, ma ancora ...