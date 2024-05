Debora Badiali - la sindaca nella patria dell’ocarina

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 11 maggio 2024)curiosa storiaritroviamo l’archetipo che associa il tema dell’errore a una scoperta, attribuendo alla magia del Caso la riuscita di invenzioni grandi e piccole (tra le minori ricorderete forse l’origine del panettone o del babà). Stavolta tuttavia la relativa prossimità nel tempo, e le testimonianze dirette, convalidano la veridicità del racconto. È il 1853 quando al diciassettenne artigiano e musicista Giuseppe Donati cade di mano la forma in creta di uno strumento a fiato che sta provando a modellare per scherzo. Dal frammento più grosso, cherottura ha assunto l’aspetto ovoidale di un’ochetta senza testa, il ragazzo ottiene il non voluto prototipo. Un flauto globulare i cui antenati si rinvengono nelle civiltà orientali e occidentali, ma l’ocarina come attualmente si conosce in ...