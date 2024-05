Gli scheletri di epoca romana sepolti abbracciati - sopra un cavall - non erano aman -i, mostra l’analisi del DNA

(Di sabato 11 maggio 2024) Glidi: un mistero svelato Secoli fa, due persone furono sepolte abbracciateuno in Austria, creando confusione sugli storici dietro la scoperta. Si pensava fossero una coppia sposata medievale, ma un’analisi recente ha rivelato una verità diversa. Scoperta straordinaria Una nuova analisi dei restici ha rivelato che la coppia sepolta era in realtà composta da madre e figlia, vissute circa 1.800 anni fa durante l’. Questa rivelazione ha smentito ipotesi precedenti e gettato nuova luce sulla storia delle sepolture dell’antica Austria. Ricerca e risultati Lo studio, condotto da Silvia Kirchengast dell’Università di Vienna, L'articolo proviene da News Nosh.

Agli Augustali partito il cantiere spettacolo per il progetto di scavo e restauro nella cd. Stanza del Custode - Agli Augustali partito il cantiere spettacolo per il progetto di scavo e restauro nella cd. Stanza del Custode - E’ partito in questi giorni al Parco Archeologico di Ercolano il cantiere spettacolo nella cd. Stanza del Custode della Sede degli Augustali che contempla documentazione, scavo, manutenzione e ...

