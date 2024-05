Nuovo allenatore Napoli - De Laurentiis ha deciso la data dell’annucio ufficiale

(Di sabato 11 maggio 2024) Aurelio De Laurentti ha fissato ladell’annunciodeldelper la prossima stagione. Ildelè in procinto di essere svelato. Secondoi quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Aurelio Deè pronto per rilanciare ildopo l’annata fallimentare post scudetto, decisa ladell’annuncio Dopo Giovanni Manna , che sarà ildirettore sportivo, Deè pronto a chiudere anche per il, sulla lista del presidente del...

Secondo SportMediaset nella cosa alla panchina del Napoli , Pioli avrebbe superato Gasperini nelle preferenze di De Laurentiis. Secondo quanto riportato da Carlo Landoni, giornalista di SportMediaset , la corsa per la panchina del Napoli per la ...

Le condizioni fisiche dei calciatori del Napoli in vista della prossima sfida di Serie A. Tutti i dettagli in merito Il Napoli ha pubblicato il report del l’allenamento odierno, con l’annuncio dell’ INFORTUNIO di Mario Rui. REPORT – «Il Napoli si è ...

Superenalotto a Napoli 2 euro per 101 milioni - Superenalotto a napoli 2 euro per 101 milioni - La sestina fortunata realizzata in una tabaccheria del centro.

Nuovi appelli per Rafah Voto Onu su Palestina - Nuovi appelli per Rafah Voto Onu su Palestina - L'Onu dice sì al riconoscimento della Palestina come membro delle Nazioni Unite.

Giugliano, emergenza sicurezza: i cittadini dal Prefetto - Giugliano, emergenza sicurezza: i cittadini dal Prefetto - Hanno incontrato il prefetto di napoli i residenti della fascia costiera di Giugliano per discutere dell'emergenza sicurezza tra Lago Patria, Licola e Varcaturo. Ieri in Prefettura si ...