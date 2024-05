Volley serie B maschile e B1 femminile Querzoli - triste epilogo a Macerata Ma vincere può ancora servire

(Di sabato 11 maggio 2024) Il finale più. Retrocessa con un turno d’anticipo inC, categoria frequentata per l’ultima volta nel lontanissimo 1984/85, ladi coach Kunda (foto) fa tappa oggi (ore 18) al Palasport Fontescodella diper incrociare le traiettorie con la Paoloni. Musi lunghi e morale sotto i tacchi per Forlì, chiamata a onorare il campionato con un blitz per chiudere quartultima e non precludersi la possibilità di un eventuale ripescaggio. Cielo sereno, invece, sui marchigiani, appagati da un lusinghiero quinto posto (inattaccabile), ma nondimeno riluttanti alle cortesie per gli ospiti. Commiato tra le mura amiche, di contro, per la Bleu Line. Al Ginnasio sportivo (ore 18) arriva la Vivi Energia Vap Piacenza, cenerentola del campionato, e i 3 punti sono d’obbligo. Le ragazze di Biagio Marone, appaiate ...

Se non ora, quando? Appuntamento con il destino per la Querzoli , in campo oggi (ore 20.30) al Ginnasio sportivo contro il fanalino di coda Cucine Lube Civitanova (seconda squadra, baby, del titolatissimo club di Superlega) in un drammatico ...

Pallavolo serie B. La ’Pietro Pezzi’ pensa al futuro: "Andremo avanti anche in C» - Pallavolo serie B. La ’Pietro Pezzi’ pensa al futuro: "Andremo avanti anche in C» - La Pietro Pezzi lascia la serie B dopo due stagioni. La sconfitta ad Ancona compromette la lotta per la salvezza. Il capitano Cerquetti annuncia il ritiro. Il Mosaico chiude con una vittoria, mentre i ...

Volley, per la Querzoli è notte fonda: la retrocessione in C è realtà - Volley, per la querzoli è notte fonda: la retrocessione in C è realtà - Nulla da fare per la querzoli Volley Forlì che complice la sconfitta casalinga contro la vicecapolista Nef Re Salmone Osimo 1 a 3 (15-25, 22-25, 25-21, 23-25) retrocede in serie C; un epilogo sportiva ...

Volley serie B maschile e B1 femminile. Querzoli, vincere per provare a sperare - Volley serie B maschile e B1 femminile. querzoli, vincere per provare a sperare - Forlì sfida La Nef Re Salmone in una partita decisiva per la salvezza. Osimo in forma, Bleu Line già salva. Bsc Materials in crisi. Under 18 di Libertas Bleu Line alle finali nazionali.