Tassi dei mutui giù - il mercato non attende | cosa succede con i nuovi prestiti

(Di sabato 11 maggio 2024) Al sospirato taglio dei, dopo dieci mesi di bonaccia, mancano ancora uno due mesi al massimo, a meno di clamorosi dietrofront. Eppure qualgià si muove, per la gioia, se così si può dire, di chi ha un mutuo. A marzo, infatti, idi interesse suierogati nel mese alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie si sono collocati al 4,21% dal 4,31 di febbraio. La quota di questicon periodo di determinazione iniziale del tasso fino a un anno, ha chiarito Bankitalia, è stata del 14% (17% nel mese precedente). A cascata, idi interesse suialle società non finanziarie sono stati pari al 5,26% (5,34 nel mese precedente), quelli per importi fino a 1 milione di euro sono stati ...

