Dalla malformazione del torace all’iperidrosi | il convegno dedicato alle cure

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 26 maggio 2022) La terapia chirurgica delle affezioni funzionali del(quelle patologie non oncologiche) rappresenta una nicchia nell’ambito dell’attività di una chirurgia toracica che, al giorno d’oggi, è sempre più coinvolta in termini multidisciplinari nella diagnosi e terapie dell’affezione oncologiche. Tuttavia anche alcuni disturbi non oncologici, come la sindrome dell’egresso toracico, le malformazioni della parete toracica e l’iperidrosi focale essenziale dovrebbero rientrare nella sfera culturale di un chirurgo toracico. Per approfondire, quindi, le implicazioni di queste patologie, la diagnosi e le terapie, è stato organizzato, giovedì 9 giugno, undal titolo “Le patologie funzionali deldiagnosi alla terapia” a cura di Humanitas Gavazzeni, con il patrocinio di Ats Bergamo, Ordine dei Medici ...