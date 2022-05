"Un ca***". Il fuori onda imbarazzante a Sky, lo sfogo senza precedenti dietro le quinte (Di martedì 24 maggio 2022) Il programma più irriverente del Biscione milanese, Striscia La Notizia, ha ancora una volta ripreso i momenti più esilaranti del panorama televisivo italiano. Nell'ultima puntata andata in onda ieri sera, lunedì 23 maggio, lo storico inviato Cristiano Militello ha esposto il consueto resoconto settimanale sulle figuracce e gaffe calcistiche della settimana. A fare scalpore fra tutti, però, è finito proprio un giornalista Sky. Nel Programma Sky Giro 24, al momento della conclusione della trasmissione, il microfono del giornalista rimane aperto anche se lui pensava di essere fuori onda. Ecco allora che lo si sente particolarmente arrabbiato urlare contro il suo staff: "Io poi ragazzi, poi uno si innervosisce mentre parla. E vedi? Mentre sto parlando c'è Stefano inquadrato che giustamente fa i ca**i suoi. Non va la cosa, ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Il programma più irriverente del Biscione milanese, Striscia La Notizia, ha ancora una volta ripreso i momenti più esilaranti del panorama televisivo italiano. Nell'ultima puntata andata inieri sera, lunedì 23 maggio, lo storico inviato Cristiano Militello ha esposto il consueto resoconto settimanale sulle figuracce e gaffe calcistiche della settimana. A fare scalpore fra tutti, però, è finito proprio un giornalista Sky. Nel Programma Sky Giro 24, al momento della conclusione della trasmissione, il microfono del giornalista rimane aperto anche se lui pensava di essere. Ecco allora che lo si sente particolarmente arrabbiato urlare contro il suo staff: "Io poi ragazzi, poi uno si innervosisce mentre parla. E vedi? Mentre sto parlando c'è Stefano inquadrato che giustamente fa i ca**i suoi. Non va la cosa, ma ...

Advertising

KegizBrno : @Ora_pro_Siria @CA_Tonino Parlo con diversi nigeriani, li incontro ai parcheggi o fuori dal market, sono anni ed an… - pikapetgds : sto provando a studiare fuori al balcone ma non vedo un ca - leone52641 : RT @Robert46268422: Per Me, i Genitori che mandano a SCUOLA i bimbi con la MASCHERINA, sono degli STRONZI.!!! TENETELI A CASA, guadagnano i… - GobboSpartano : @daviderl17 Questo dimostra la vera natura di una ?? di uomo considerata una bandiera di sto ca@@o: si fa bello agli… - lorenzo10469500 : RT @Robert46268422: Per Me, i Genitori che mandano a SCUOLA i bimbi con la MASCHERINA, sono degli STRONZI.!!! TENETELI A CASA, guadagnano i… -