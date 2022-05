Pfizer non ha sviluppato una «pillola con un minuscolo microchip» (Di martedì 24 maggio 2022) Il 22 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato lo screenshot di un messaggio condiviso su Telegram. Nel testo si legge che il Ceo della casa farmaceutica statunitense Pfizer, Albert Bourla, avrebbe spiegato «alla folla di Davos la nuova tecnologia di Pfizer: le “pillole ingeribili” – una pillola con un minuscolo microchip che invia un segnale wireless alle autorità competenti quando il farmaco è stato ingerito». Il messaggio contiene anche un’immagine che mostra Bourla mentre parla con alle spalle un cartellone con la scritta «World economic forum». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. L’intervento di Bourla non è attuale, ma risale a cinque anni fa e la pillola citata non è «nuova tecnologia di Pfizer», come erroneamente ... Leggi su facta.news (Di martedì 24 maggio 2022) Il 22 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato lo screenshot di un messaggio condiviso su Telegram. Nel testo si legge che il Ceo della casa farmaceutica statunitense, Albert Bourla, avrebbe spiegato «alla folla di Davos la nuova tecnologia di: le “pillole ingeribili” – unacon unche invia un segnale wireless alle autorità competenti quando il farmaco è stato ingerito». Il messaggio contiene anche un’immagine che mostra Bourla mentre parla con alle spalle un cartellone con la scritta «World economic forum». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. L’intervento di Bourla non è attuale, ma risale a cinque anni fa e lacitata non è «nuova tecnologia di», come erroneamente ...

