Advertising

sportdatadotorg : CSEN-Cinofilia Event Update: BH - AGILITY DOG - COLLEGNO ASSOCIAZIONE SKY DOG 29 MAGGIO (ITA) - sportdatadotorg : CSEN-Cinofilia Event Update: BH - AGILITY DOG - COLLEGNO ASSOCIAZIONE SKY DOG 28 MAGGIO (ITA) - sportdatadotorg : CSEN-Cinofilia Event Update: BH - AGILITY DOG - ROSÀ - AGILITY DOG BASSANO - 12 GIUGNO (ITA) - sportdatadotorg : CSEN-Cinofilia Event Update: BH - AGILITY DOG - GRANAROLO EMILIA BO - 22 MAGGIO (ITA) - sportdatadotorg : CSEN-Cinofilia Event Update: BH - AGILITY DOG - GRANAROLO EMILIA BO - 21 MAGGIO (ITA) -

corriereadriatico.it

ANCONA - Elena Boari e Effe Effe Medaglia d'Argento ai Mondiali diunder 18. È Anconetana la Vicecampionessa del Mondo under 18 di: Elena Boari , classe 2006, e il Barboncino Effe Effe di 5 anni, hanno conquistato la Medaglia d'Argento a Ermelo, in Olanda, durante la 10° edizione del WorldOpen Championships (...Torna 'Il Giardino dei Golosi', tre giorni di festa nel parco Gombia di San Polo (a fianco dell'Aso - lana) con concerti; street food, laboratori per bimbi; bancarelle delle associazioni;e tante altre iniziative. Questo il programma suddiviso per giorni. Venerdì 27 maggio 2022 - La festa inizierà alle 18 con il tradizionale taglio del nastro. A seguire apertura dell'area ... Dog Agility, l'anconetana Elena Boari vice campionessa del mondo col suo barboncino Effe Effe ANCONA - E’ Anconetana la Vicecampionessa del Mondo under 18 di Agility dog: Elena Boari, classe 2006, e il Barboncino Effe Effe di 5 anni, hanno conquistato la Medaglia d’Argento ...ANCONA - Elena Boari e Effe Effe Medaglia d’Argento ai Mondiali di Agility under 18. È Anconetana la Vicecampionessa del Mondo under 18 di Agility dog: Elena Boari, classe 2006, ...