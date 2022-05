Calcio: Zanetti saluta Ranocchia, 'sei stato un vero simbolo di interismo' (Di lunedì 23 maggio 2022) Milano, 23 mag. - (Adnkronos) - "Andrea, in questi anni sei stato un vero simbolo di interismo. In campo e fuori, ogni singolo giorno. Una parola buona per tutti, la capacità di essere sempre pronto, tanti momenti indelebili passati insieme. L'Inter sarà sempre casa tua, con l'affetto e il rispetto di tutti gli interisti. Grazie". Il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti saluta Andrea Ranocchia che lascia il club nerazzurro. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Milano, 23 mag. - (Adnkronos) - "Andrea, in questi anni seiundi. In campo e fuori, ogni singolo giorno. Una parola buona per tutti, la capacità di essere sempre pronto, tanti momenti indelebili passati insieme. L'Inter sarà sempre casa tua, con l'affetto e il rispetto di tutti gli interisti. Grazie". Il vice presidente dell'Inter JavierAndreache lascia il club nerazzurro.

