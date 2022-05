Tragico incidente, coniugi morti mentre andavano al concerto di Vasco Rossi (Di sabato 21 maggio 2022) Tragico incidente sulla Gardesana, a Dro: marito e moglie sono morti mentre si stavano recando in moto al concerto di Vasco Rossi, a Trento. Marito e moglie cesenati hanno perso… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 21 maggio 2022)sulla Gardesana, a Dro: marito e moglie sonosi stavano recando in moto aldi, a Trento. Marito e moglie cesenati hanno perso… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ninda1952 : RT @RaiNews: Sono in corso le indagini da parte delle autorità egiziane. La bimba è morta sul colpo, dopo il tragico volo. Il rientro dell… - DAELiguria : Tragico incidente, 21enne marsalese perde la vita - Prima Pagina Trapani - RaiNews : Sono in corso le indagini da parte delle autorità egiziane. La bimba è morta sul colpo, dopo il tragico volo. Il r… - MassimoBallar : @salvatorebrizzi Quella almeno e' una simulazione invece in italia se ad esempio morivi a causa di un tragico incid… - infoitinterno : Tragico incidente, coniugi morti mentre andavano al concerto di Vasco -