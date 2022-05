(Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Undi 32, Ousselle Gnegne, è statosi trovava a bordo dellaalle 3 di notte: stava raggiungendo il suo luogo di, una palestra di Arzano, dove è impegnato come custode notturno. E’ stato avvicinato da un’auto in corsa e qualcuno, sporgendosi dal finestrino, lo ha violentemente colpito all’orecchio sinistro. A rendere noto quanto accaduto il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli per il quale l’rischia di perdere il 50% dell’udito. Trefa aveva denunciato chi lo aveva investito e gli aveva rotto un braccio “a causa di una agghiacciante caccia all’”, sostiene ancora Borrelli che ...

Immigrato ivoriano aggredito mentre va in bici a lavoro: l'analogo fatto tre anni fa Arzano. Nuova aggressione a Ousselle Gnegne l'immigrato ivoriano che ha denunciato e portato a processo i suoi investitori. E' stato aggredito mentre andava in bici a lavoro. Ousselle Gnegne, 32 anni, ...