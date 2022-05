Vaiolo delle scimmie in Italia | isolati i primi casi I sintomi e come si trasmette | attenzione al sesso occasionale

Agenzia_Ansa : FLASH | Identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia #ANSA - rtl1025 : ?? E' stato identificato all'ospedale #Spallanzani di #Roma il primo caso in Italia di #vaiolo delle #scimmie. Si tr… - SkyTG24 : Vaiolo delle scimmie, aumentano i casi in Uk. Quali sono i sintomi della malattia - FLampunio : RT @WeltanschauungI: Omicron 3 4 5, misteriose epatiti nei bambini, vaiolo delle scimmie. Continua il sensazionalismo cialtrone mediatico… - ingscostanzo : @IMBURBE_RITO @MediasetTgcom24 Hanno ragione i medici in questa trasmissione quindi -

Ilscimmie è arrivato anche in Italia : un caso accertato e altri due sospetti . Il virus è stato isolato infatti allo Spallanzani di Roma dopo i casi accertati in Spagna, Portogallo, Svezia,...In sostanza, tra loro e il positivo alscimmie non pare ci siano stati contatti. Questo da una parte rassicura: non c'è un focolaio o un cluster anche se naturalmente - laddove uno o ...ROMA Un quarantenne domiciliato a Roma, nel quadrante Sud-est, ma residente in un altro Paese, con un quadro clinico che non presenta fragilità o patologie complesse o croniche.Primo caso individuato in Italia. Dopo il primo caso di vaiolo delle scimmie individuato in Italia dallo Spallanzani di Roma, è meglio approfondire la questione. È stato scoperto per la prima volta ...