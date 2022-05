Taekwondo | Europei 2022 | Dell’Aquila ottiene la medaglia di bronzo a Manchester

(Di venerdì 20 maggio 2022) Vitoregala all’Italia la primadeglididi scena a. L’oro olimpico ha conquistato ilgrazie ad un comodo successo per 20-8 contro l’ungherese Sharif Salim. Il giovane azzurro è stato molto bravo a riscattarsi dopo la sconfitta in semifinale per mano del francese Cyrian Ravet, maturata al golden round. L’Italia ci riproverà nella giornata di sabato 21 maggio con ben cinque rappresentanti impegnati: si tratta di Simone Crescenzi (-68 kg), Antonio Gerrone (-80 kg), Simone Alessio (-80 kg) e Veronica Pau (-46 kg) e, nel Para, Antonino Bossolo (-63 kg K44). SportFace.

Vito Dell'Aquila vince la medaglia di bronzo nei 58 kg ai campionati di Manchester. Il 21enne pugliese, campione olimpico a Tokyo, si ferma ad un passo dalla finale, sconfitto al "golden score" dal francese Cyrian Ravet.