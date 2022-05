Negozi | alloggi e fabbricati | il piano vendite di palazzo Mosti | obiettivo 900mila euro in tre anni

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPoco meno di. E’ la cifra che il Comune di Benevento conta di incassare per il triennio 2022/23/24 grazie aldelle alienazioni e valorizzazione immobiliari che sarà allegato al prossimo bilancio di previsione. Buona parte dei proventi – 451.072.50– è attesa già per l’anno in corso mentre per le restanti quote le previsioni parlano di entrate pari a 247.365,00nel 2023 e 163.399.63 nel 2024. Ilcomprende soli gli immobili da alienare di competenza del Comune (molte altre proprietà sono di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione chiamata a gestire la fase di dissesto) e vi trovano spazio uno di via Porta Rufina, seidi parco Sogene, altri locali commerciali, ...