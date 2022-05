Elon Musk accusato di molestie sessuali: calunnie dem “politicamente motivate. Voterò repubblicano” (Di venerdì 20 maggio 2022) Se non è per l’affare del momento, quello che Elon Musk ha sospeso con Twitter, è per qualche polemica social. O per il gossip (l’ultimo in ordine di tempo lo vede tra i protagonisti delle cronache mondane legate al Met Gala di New York del 3 maggio scorso). Per Elon Musk essere al centro dell’attenzione mediatica non è una novità, come noto. Ma stavolta il patron della Tesla è finito nel mirino con le accuse di presunte molestie sessuali formulata da una ex dipendente di SpaceX, azienda aerospaziale fondata dallo stesso miliardario sudafricano, con cittadinanza canadese, naturalizzato statunitense. Lo riferisce “Business Insider”, secondo cui nel 2016 Musk avrebbe mostrato i genitali alla donna. Le avrebbe proposto un rapporto sessuale. E offerto in regalo un cavallo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 20 maggio 2022) Se non è per l’affare del momento, quello cheha sospeso con Twitter, è per qualche polemica social. O per il gossip (l’ultimo in ordine di tempo lo vede tra i protagonisti delle cronache mondane legate al Met Gala di New York del 3 maggio scorso). Peressere al centro dell’attenzione mediatica non è una novità, come noto. Ma stavolta il patron della Tesla è finito nel mirino con le accuse di presunteformulata da una ex dipendente di SpaceX, azienda aerospaziale fondata dallo stesso miliardario sudafricano, con cittadinanza canadese, naturalizzato statunitense. Lo riferisce “Business Insider”, secondo cui nel 2016avrebbe mostrato i genitali alla donna. Le avrebbe proposto un rapporto sessuale. E offerto in regalo un cavallo ...

matteosalvinimi : Ma quanto mi piace Elon Musk?!? Niente da fare, negli Stati Uniti come in Italia la sinistra spesso è intollerante,… - Agenzia_Ansa : 'In passato ho votato per i democratici perché erano (prevalentemente) il partito della gentilezza. Ora sono divent… - pietroraffa : Elon Musk:'In passato ho votato democratico, perché erano (soprattutto) il partito della gentilezza. Ma sono divent… - rospeinfrantumi : @LiveSicilia Anche questa è una forse una manovra per far crollare definitivamente il valore azionario di twitter?… - CCKKI : RT @Il_Vitruviano: @robertdolci @editoreruggeri @CasaScrittori @aldoceccarelli @Amarizona17 @Curini @CCKKI Non riesco a definire e chiamare… -