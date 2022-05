Togliere il Reddito di Cittadinanza alle famiglie che non mandano i bambini a scuola? La giunta Manfredi è spaccata

anteprima24 : ** Togliere il Reddito di Cittadinanza alle #Famiglie che non mandano i #Bambini a #Scuola? La giunta #Manfredi è s… - GazzettaDellaSc : De Luca all’attacco: “Togliere il reddito di cittadinanza a chi non manda i figli a scuola” - zazoomblog : Caldoro a Teleclubitalia violenza tra minori: “Togliere reddito di cittadinanza ? Basta misure spot” - #Caldoro… - jobbe5036 : @artacum Ci manca una nuova legge elettorale... poi ci sta il fatto che una volta usciti questi disgraziati potrebb… - sudreporter : #Napoli, #DeLuca d'accordo sulla proposta di togliere il #redditodicittadinanza a chi non manda i figli a #scuola… -

ildi cittadinanza a chi non manda i figli a scuola è una delle cose da valutare. Credo ci debbano essere anche decisioni sul piano penale perché non mandare a scuola i figli è un ...Napoli . Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha commentato oggi l'ipotesi emersa ieri nella riunione in Prefettura a Napoli diildi cittadinanza a genitori che non mandano i figli a scuola. 'Sinceramente - dice - non ci ho pensato. Ma e' una delle cose da valutare, credo ci debbano essere anche decisioni sul ...Togliere il reddito di cittadinanza a chi non manda i figli a scuola è una delle cose da valutare. Credo ci debbano essere anche decisioni sul piano penale perché non mandare a scuola i figli è un rea ..."Dobbiamo fare un discorso di verità e non dobbiamo farci male con le nostre mani. Gli episodi di microdelinquenza ci sono in tutte le grandi aree urbane. Ci può essere qualche eccesso in qualche ...