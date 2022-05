Resa dell'Azovstal, Toni Capuozzo svela qual è il vero progetto della Russia (Di giovedì 19 maggio 2022) Sull'Azovstal si sta giocando una guerra sporca. Almeno a leggere l'opinione di Toni Capuozzo. Il giornalista rivela qual è il vero progetto del Cremlino per i prigionieri: accusarli di terrorismo. "Prosegue la Resa dell'Azovstal - scrive Toni Capuozzo sul suo profilo Facebook - Nei sotterranei resterebbero ancora centinaia di combattenti, alcuni dei quali stranieri, nei cui confronti i russi intenderebbero procedere con l'accusa di "terrorismo". Intanto i due ambasciatori di Svezia e Finlandia hanno presentato la domanda di ingresso nella Nato. Erdogan starebbe monetizzando la rinuncia a esercitare il veto: ad esempio ottenere aerei F35 che gli Stati Uniti gli ... Leggi su iltempo (Di giovedì 19 maggio 2022) Sull'si sta giocando una guerra sporca. Almeno a leggere l'opinione di. Il giornalista rivelaè ildel Cremlino per i prigionieri: accusarli di terrorismo. "Prosegue la- scrivesul suo profilo Facebook - Nei sotterranei resterebbero ancora centinaia di combattenti, alcuni deii stranieri, nei cui confronti i russi intenderebbero procedere con l'accusa di "terrorismo". Intanto i due ambasciatori di Svezia e Finlandia hanno presentato la domanda di ingresso nella Nato. Erdogan starebbe monetizzando la rinuncia a esercitare il veto: ad esempio ottenere aerei F35 che gli Stati Uniti gli ...

