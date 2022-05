“Poco equilibrio sulla guerra, siamo delusi”. La Russia si arrabbia pure con Israele (Di giovedì 19 maggio 2022) Cresce la tensione tra Israele ed Ucraina per la gestione degli equilibri sulla guerra in Ucraina. Ad attaccare gli israeliani all'indomani della decisione di inviare a Kiev un primo carico di elmetti e giubbotti antiproiettile è il vice ministro degli Esteri russo Mikhail Bogdanov: «Ci aspettiamo dai nostri partner israeliani un atteggiamento più equilibrato e obiettivo sugli sviluppi in Ucraina». «siamo un po' delusi dalle dichiarazioni anti russe di alcuni dei responsabili israeliani, dato che ciò non corrisponde alla tradizionali relazioni amichevoli costruite negli ultimi 30 anni», ha detto ancora Bogdanov, sottolineando che, a differenza della maggior parte dei paesi occidentali, sia Russia che Israele festeggiano la fine della seconda ... Leggi su iltempo (Di giovedì 19 maggio 2022) Cresce la tensione traed Ucraina per la gestione degli equilibriin Ucraina. Ad attaccare gli israeliani all'indomani della decisione di inviare a Kiev un primo carico di elmetti e giubbotti antiproiettile è il vice ministro degli Esteri russo Mikhail Bogdanov: «Ci aspettiamo dai nostri partner israeliani un atteggiamento più equilibrato e obiettivo sugli sviluppi in Ucraina». «un po'dalle dichiarazioni anti russe di alcuni dei responsabili israeliani, dato che ciò non corrisponde alla tradizionali relazioni amichevoli costruite negli ultimi 30 anni», ha detto ancora Bogdanov, sottolineando che, a differenza della maggior parte dei paesi occidentali, siachefesteggiano la fine della seconda ...

