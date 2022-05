Draghi,Italia indipendente da gas russo entro fine 2024 (Di giovedì 19 maggio 2022) "Le stime del governo indicano che potremmo renderci indipendenti dal gas russo nel secondo semestre del 2024: i primi effetti di questo processo si vedranno già alla fine di quest'anno. Durante la ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) "Le stime del governo indicano che potremmo renderci indipendenti dal gasnel secondo semestre del: i primi effetti di questo processo si vedranno già alladi quest'anno. Durante la ...

