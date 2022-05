Carburanti | prezzi oggi | benzina sorpassa gasolio

(Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) -deilatorna abbondantemente più cara del, dopo oltre tre settimane di inversione. La media nazionale deidella verde in self service sfioraquota 1,87 euro/litro, mentre il diesel è fermo sotto 1,84. Movimenti contrastanti sui listini deiconsigliati, con Eni che interviene con un taglio sule gli altri marchi che si muovono al rialzo. Tonfo delle quotazioni internazionali. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di due centesimi al litro iconsigliati del. Per IP si registra un rialzo di 2 cent/litro sullae di un ...

Prezzi carburanti, nuovi rialzi. Benzina e gasolio: ecco i ritocchi (Adnkronos) – Prezzi dei carburanti, oggi la benzina torna abbondantemente più cara del gasolio, dopo oltre tre settimane di inversione. La media nazionale dei prezzi della verde in self service ...