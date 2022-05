Bruges | presidente mantiene la promessa | tutti a Ibiza per festa titolo

Advertising

zazoomblog : Bruges campione Belgio il presidente mantiene la promessa: si festeggia a Ibiza - #Bruges #campione #Belgio… - Daniele20052013 : Bruges campione Belgio, il presidente mantiene la promessa: si festeggia a Ibiza - CalcioNews24 : Il #Bruges vince il campionato e il presidente porta tutti a festeggiare a... Ibiza ?? - PatassiniTullio : #Benelux. In Belgio visita istituzionale al porto di #Anversa, con Luc Arnout, vice presidente dell'autorità portua… -

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "...Ilvince il campionato del Belgio e ilmantiene la promessa: tutti a festeggiare a Ibiza Vittoria del campionato per ile promessa mantenuta dalche porta tutti i suoi giocatori a festeggiare ad Ibiza. Tutta la squadra, come si nota dalla foto postata sui social dalè su uno ...Lo aveva detto e non si è tirato indietro. Tutti a Ibiza a fare festa in caso di trionfo in campionato. Il presidente del Bruges si era prodigato in questo curioso incentivo per la sua squadra e ha do ...Il presidente del Club Bruges, ha voluto premiare la sua squadra dopo la vittoria del campionato in Belgio, con una vacanza ad Ibiza ...