Covid, multe per la mancata vaccinazione: cosa deve fare chi è in regola (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ecco a chi si deve rivolgere chi riceve l'avviso della sanzione da 100 euro ma ha fatto il vaccino, è stato contagiato o ha un motivo di esenzione Leggi su repubblica (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ecco a chi sirivolgere chi riceve l'avviso della sanzione da 100 euro ma ha fatto il vaccino, è stato contagiato o ha un motivo di esenzione

Advertising

TuttoSuMilano : #Milanesi sfiniti di multe: 635mila euro al giorno - backtothepond : RT @Urielbertolami: - Se non ti vaccini, ti ammali, muori..- Ma se i #novax sono morti, cosi come proclamava il cazzaro nazionale, a chi mi… - Tp24it : Controlli anti Covid tra Palermo, Agrigento e Trapani: denunce e multe per 160 mila euro - angheluruju11 : RT @romatoday: Oltre un milione di italiani hanno ricevuto una multa covid e tanti altri le riceveranno a breve - Miriam13318088 : Controlli anti Covid tra Palermo, Agrigento e Trapani: denunce e multe per 160 mila euro - Giornale di Sicilia -