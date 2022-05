CorSport | il Napoli apre al rinnovo di Ospina | nelle prossime ore incontro con gli agenti

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Luciano Spalletti è stato chiarosue richieste al presidente De Laurentiis per ildel futuro: vuole la conferma di. Il Corriere dello Sport scrive che nei prossimi giorni glidel portiere colombiano incontreranno il club. “I suoi manager, Lucas Jaramillo e Matthieu Grossin, arriveranno in città proprio in queste ore per affrontare con De Laurentiis e Giuntoli il discorso del contratto del portiere, in scadenza il 30 giugno ma disposto a prolungare. Il principio cardine della nuova era, però, vale ovviamente anche per lui: la riduzione del monte-ingaggi. E ciò significa che le parti dovranno trovare un accordo ritenuto vantaggioso per tutti per continuare a camminare mano nella mano”. Fino a poco tempo fa, il club non era intenzionato a trattare suldi ...