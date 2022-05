Calcio: Dionisi avvisa il Milan, 'non faremo regali, stadio pieno stimolo anche per noi' (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sassuolo, 18 mag. - (Adnkronos) - "La mia speranza è che il Sassuolo riesca a essere se stesso. Quella di domenica è una bellissima vetrina e dobbiamo godercela facendo il massimo". Parola di Alessio Dionisi. La prospettiva è quella della sfida al Milan, in programma domenica alle 18 al Mapei Stadium, con i neroverdi che saranno arbitri della lotta scudetto. Per la matematica certezza della vittoria del titolo, alla squadra di Stefano Pioli servirà non perdere. Di fronte, assicura l'allenatore alla Gazzetta dello Sport, ci sarà una squadra "che non farà da sparring partner. Ci danno poche possibilità di vittoria, me ne rendo conto. Il Milan è la squadra migliore e ha fatto un filotto di risultati. Capisco che qualcuno, anzi tanti diano per scontata la loro vittoria contro di noi. Ma per il Sassuolo quel risultato non è affatto ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sassuolo, 18 mag. - (Adnkronos) - "La mia speranza è che il Sassuolo riesca a essere se stesso. Quella di domenica è una bellissima vetrina e dobbiamo godercela facendo il massimo". Parola di Alessio. La prospettiva è quella della sfida al, in programma domenica alle 18 al Mapei Stadium, con i neroverdi che saranno arbitri della lotta scudetto. Per la matematica certezza della vittoria del titolo, alla squadra di Stefano Pioli servirà non perdere. Di fronte, assicura l'allenatore alla Gazzetta dello Sport, ci sarà una squadra "che non farà da sparring partner. Ci danno poche possibilità di vittoria, me ne rendo conto. Ilè la squadra migliore e ha fatto un filotto di risultati. Capisco che qualcuno, anzi tanti diano per scontata la loro vittoria contro di noi. Ma per il Sassuolo quel risultato non è affatto ...

