Ue: Letta, 'Salvini e Meloni ci stanno perché costretti' (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Un'Europa costruita sul diritto di veto non è all'altezza" ma il punto è "quale idea di Europa abbiamo in testa. Non esiste alcuna soluzione nazionale ai grandi problemi. Salvini e Meloni stanno in Europa perchè costretti. Fosse per loro, l'Europa non ci sarebbe. I loro punti di riferimento, a partire da Orban, sono quelli che in Europa non vorrebbero esserci". Così Enrico Letta nella replica alla Direzione Pd. Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Un'Europa costruita sul diritto di veto non è all'altezza" ma il punto è "quale idea di Europa abbiamo in testa. Non esiste alcuna soluzione nazionale ai grandi problemi.in Europa perchè. Fosse per loro, l'Europa non ci sarebbe. I loro punti di riferimento, a partire da Orban, sono quelli che in Europa non vorrebbero esserci". Così Enriconella replica alla Direzione Pd.

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Leggo che Letta ha detto che le sue priorità sono #iusscholae e #ddlZan. Lo rispetto, ma per me la priori… - TV7Benevento : Ue: Letta, 'Salvini e Meloni ci stanno perché costretti' - - pieroAlessio : RT @guidogentili1: 19 maggio-12 giugno, politica in manovra. Ma sulla politica estera non si fanno compromessi come per balneari. #17maggio… - Erica43581765 : DRAGHI, NATO E USA = POVERTÀ, GUERRE E PANDEMIE #NAZISMO #ZELENSKY #UCRAINA #NATO #USA #DRAGHI #FASCISMO… - Erica43581765 : SPERANZA. #GreenPass #Draghi #Draghistan #DraghiVattene #Vaccino #Pfizer #Moderna #Novavax #QuartaDose #TerzaDose… -