Roma, cade dallo scooter per la ‘buca killer’ e si rompe caviglia e denti: a processo la ditta che si occupa della manutenzione (Di martedì 17 maggio 2022) E’ incappato in una delle (tante) buche che costellano l’asfalto da nord a sud della Capitale riportando lesioni piuttosto serie. L’uomo, che all’epoca dei fatti aveva 80 anni, stava transitando lungo Via Giolitti in sella al suo scooter quando all’improvviso ha perso il controllo del mezzo rovinando a terra. Oggi, a distanza di anni, si è aperto però il processo: e ora a rischiare è la ditta, nella persona del rappresentante legale, che in quel periodo si occupava della manutenzione di quello specifico tratto di strada. cade dallo scooter all’Esquilino per colpa della buca I fatti, avvenuti nella zona dell’Esquilino, risalgono al giugno del 2018. L’anziano, dopo la brutta caduta sull’asfalto, era ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 17 maggio 2022) E’ incappato in una delle (tante) buche che costellano l’asfalto da nord a sudCapitale riportando lesioni piuttosto serie. L’uomo, che all’epoca dei fatti aveva 80 anni, stava transitando lungo Via Giolitti in sella al suoquando all’improvviso ha perso il controllo del mezzo rovinando a terra. Oggi, a distanza di anni, si è aperto però il: e ora a rischiare è la, nella persona del rappresentante legale, che in quel periodo sivadi quello specifico tratto di strada.all’Esquilino per colpabuca I fatti, avvenuti nella zona dell’Esquilino, risalgono al giugno del 2018. L’anziano, dopo la brutta caduta sull’asfalto, era ...

