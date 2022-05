Piano rifiuti, la rivoluzione verde. C'è la mappa della Toscana 'circolare' (Di martedì 17 maggio 2022) Accettati 32 impianti. Eni in campo. Sei progetti di Alia. Poi i digestori anaerobici e il riciclo di posidonia ... Leggi su lanazione (Di martedì 17 maggio 2022) Accettati 32 impianti. Eni in campo. Sei progetti di Alia. Poi i digestori anaerobici e il riciclo di posidonia ...

Advertising

fattoquotidiano : Emergenza rifiuti: Roma ancora sommersa Il piano straordinario da 40 milioni di euro del nuovo sindaco non sembra… - iltirreno : ?? IL PIANO - Da Livorno a Peccioli: tutte le localizzazioni ipotizzate. Nessun inceneritore, si punta sul recupero… - ClaraDarioLor : @dottorpax Secondo la dottrina Raggi il piano rifiuti prevede la proliferazione in città di cinghiali. - qn_lanazione : Piano rifiuti, la rivoluzione verde. C’è la mappa della Toscana 'circolare' - corrierefirenze : Oggi la relazione di Monni in Consiglio regionale. Tra le 7 proposte bocciate c’è quella di Kme -