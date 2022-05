Lazio, Milinkovic Savic: “L’obiettivo di oggi era qualificarci in Europa. Abbiamo sbagliato tanto quest’anno, ma ci siamo ripresi” (Di martedì 17 maggio 2022) Lazio Milinkovic Savic – Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ha parlato al termine della partita contro la Juventus. Proprio il serbo, è stato autore del definitivo 2-2, arrivato al 96? e grazie al quale la Lazio parteciperà alla prossima edizione dell’Europa League. “Sono contento che Abbiamo preso un punto, qualificandoci in Europa. Era L’obiettivo, ora speriamo di vincere l’ultima in casa e spero vengano tanti tifosi. Quando è iniziata la stagione dicevo che L’obiettivo era la Champions. Poi bisogna essere reali, Abbiamo sbagliato spesso, poi Abbiamo giocato meglio e ottenuto il posto in Europa ... Leggi su seriea24 (Di martedì 17 maggio 2022)– Sergej, centrocampista della, ha parlato al termine della partita contro la Juventus. Proprio il serbo, è stato autore del definitivo 2-2, arrivato al 96? e grazie al quale laparteciperà alla prossima edizione dell’League. “Sono contento chepreso un punto, qualificandoci in. Era, ora speriamo di vincere l’ultima in casa e spero vengano tanti tifosi. Quando è iniziata la stagione dicevo cheera la Champions. Poi bisogna essere reali,spesso, poigiocato meglio e ottenuto il posto in...

