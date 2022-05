Food: al via Grande Cucina Talent Prize, premio dedicato ai giovani talenti (Di martedì 17 maggio 2022) Milano, 17 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Sono aperte le candidature per i Grande Cucina Talent Prize, la prima edizione del riconoscimento dedicato ai giovani chef, pasticceri, mixologist e responsabili di sala, Talenti under 35 che si distinguono per nuove idee e risultati raggiunti nei diversi ambiti della ristorazione e dell'enogastronomia. La cerimonia di premiazione sarà un'occasione unica per i professionisti emergenti di tutta Italia per mettere in mostra e provare le proprie abilità davanti a una giuria composta da alcuni dei più grandi chef e dalle maggiori personalità del mondo enogastronomico e si terrà mercoledì 15 giugno. I Grande Cucina Talent Prize rappresentano uno strumento importante ... Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022) Milano, 17 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Sono aperte le candidature per i, la prima edizione del riconoscimentoaichef, pasticceri, mixologist e responsabili di sala,i under 35 che si distinguono per nuove idee e risultati raggiunti nei diversi ambiti della ristorazione e dell'enogastronomia. La cerimonia di premiazione sarà un'occasione unica per i professionisti emergenti di tutta Italia per mettere in mostra e provare le proprie abilità davanti a una giuria composta da alcuni dei più grandi chef e dalle maggiori personalità del mondo enogastronomico e si terrà mercoledì 15 giugno. Irappresentano uno strumento importante ...

