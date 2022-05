Punti Milan: la differenza tra girone d’andata e ritorno dei rossoneri (Di lunedì 16 maggio 2022) Il Milan con Pioli in panchina ha una media Punti che supera quella di 40 per girone tra andata e ritorno. Il punto Il campionato di Serie A si avvicina all’ultimo atto. Il Milan con Pioli in panchina ha una media Punti che supera quella di 40 per girone tra andata e ritorno: Nel campionato in corso ai 42 Punti del girone d’andata, si sono aggiunti fino a questo momento i 41 Punti del girone di ritorno prima della partita dell’ultima giornata sul campo del Sassuolo. L’unico girone in cui i rossoneri in questo percorso non hanno superato i 40 Punti, è stato quello di ritorno nel ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Ilcon Pioli in panchina ha una mediache supera quella di 40 pertra andata e. Il punto Il campionato di Serie A si avvicina all’ultimo atto. Ilcon Pioli in panchina ha una mediache supera quella di 40 pertra andata e: Nel campionato in corso ai 42del, si sono aggiunti fino a questo momento i 41deldiprima della partita dell’ultima giornata sul campo del Sassuolo. L’unicoin cui iin questo percorso non hanno superato i 40, è stato quello dinel ...

Advertising

AntoVitiello : ??? Prova di forza del #Milan, l'ennesima dimostrazione. Battuta anche l'#Atalanta con due prodezze di #Leao e… - OptaPaolo : 83 - Il Milan ha ottenuto 83 punti finora nella Serie A in corso, solo nel 2005/06 (88) ha fatto meglio in una sing… - OptaPaolo : 80 - Il Milan ha raggiunto la soglia degli 80 punti in una stagione di Serie A per la prima volta dal 2011/2012 (se… - RizzoloMichele : RT @Rodo97asroma: Questo è un milanista che cerca di dire che il Milan è forte e non è una favola, sotto lo stanno attaccando altri milanis… - bmark85 : @edw331 @diego4all @Nuanda771 Non sei campione perché non batti gli avversari. Battevi il milan al ritorno e loro n… -