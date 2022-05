Il rublo è, al momento, la miglior valuta del 2022. Da inizio anno rialzo di oltre il 12% sul dollaro. Surplus commerciale a 96 miliardi (Di lunedì 16 maggio 2022) Ad oggi il rublo è la migliore valuta del 2022, quella che ha messo a segno i rialzi più forti nei confronti del dollaro. Oggi la valuta russa guadagna un altro 0,8% portando il rialzo da inizio anno ad oltre il 12%. Seguono il real brasiliano (+ 10%) e il peso messicano (+ 1,9%). In negativo rispetto al dollaro tutte le altre monete. Per comprare un dollaro servono oggi poco più di 64 rubli contro i 75 dello scorso gennaio. Il rublo era crollato nei giorni immediatamente dopo lo scorso 24 febbraio, data dell’invasione dell’Ucraina salvo poi recuperare tutte le perdite. Lo scorso 7 marzo per ottenere un dollaro serviano 139 rubli e il presidente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Ad oggi ilè ladel, quella che ha messo a segno i rialzi più forti nei confronti del. Oggi larussa guadagna un altro 0,8% portando ildaadil 12%. Seguono il real brasiliano (+ 10%) e il peso messicano (+ 1,9%). In negativo rispetto altutte le altre monete. Per comprare unservono oggi poco più di 64 rubli contro i 75 dello scorso gennaio. Ilera crollato nei giorni immediatamente dopo lo scorso 24 febbraio, data dell’invasione dell’Ucraina salvo poi recuperare tutte le perdite. Lo scorso 7 marzo per ottenere unserviano 139 rubli e il presidente ...

