Russia, il mega siluro Poseidon è veramente così potente? (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il mega siluro Poseidon è veramente così potente? A parlarne è l'analista HI Sutton, un esperto che segue da anni l'argomento Putin minaccia l'occidente di utilizzare le armi speciali in sui possesso per condurre alla vittoria la Russia. Tra queste vi sarebbe il tanto temuto mega siluro Poseidon, ovvero un missile nucleare che sarebbe in grado di dare vita ad uno tsunami di dimensioni spaventose. Nella tv russa si parla molto di questo argomento e le ricostruzioni video mostrano la distruzione che quest'arma potrebbe produrre se utilizzata. Tuttavia ci sarebbero delle incongruenze tra ciò che viene narrato e la realtà dei fatti. Il Corriere della Sera ha riportato l'analisi di HI Sutton, un esperto che da anni segue ...

