Studenti in piazza in tutta Italia contro l'alternanza: «di scuola-lavoro non si può morire»

Questa mattina, a Taranto, c/o piazza della Vittoria si è tenuto un presidio di protesta da parte di Studenti. Decine di manifestazioni studentesche stanno attraversando le strade di oltre 20 città Italiane già da questa mattina. È questa la risposta che i suoi coetanei danno alla morte di Lorenzo Parelli, lo studente di 18 anni schiacciato da una trave d'acciaio in una fabbrica metalmeccanica nei pressi di Udine lo scorso venerdì. «Di scuola-lavoro non si può morire» è lo slogan più diffuso tra striscioni e slogan scanditi nelle piazze, in cui i manifestanti non accettano che un evento così grave come la morte di uno studente sul lavoro possa essere derubricato a fatto di cronaca o considerato una fatalità imprevedibile. Le manifestazioni promosse da collettivi e ...

