Basket | Alessandro Gentile a Brindisi | c’è l’ufficialità

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Nella serata di ieri era arrivata la notizia dell’interruzione del rapporto trae l’Openjobmetis Varese. Questa mattina, invece, contestualmente a una conferenza stampa indetta praticamente lampo, è stato annunciato l’arrivo del giocatore all’Happy Casafino al termine della stagione.sarà disponibile già per la trasferta dell’Happy Casa contro il Banco di Sardegna Sassari, il che significa subito una sfida contro il fratello Stefano. Contestualmente, il GMno Simone Giofrè ha confermato la permanenza di Riccardo Visconti, del cui no all’opzione di trasferimento a Varese radio mercato aveva informato., rinviata per la seconda volta Treviso-Trieste: focolaio nel gruppo squadra della Nutribullet L’ingaggio disi ...