Sanremo 2022, altro che vallette: le 5 co-conduttrici del Festival, da Ornella Muti alla sorpresa Drusilla Foer (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ci aspetta un Festival di Sanremo in gran parte al femminile quest'anno, con cinque professioniste dello spettacolo e co-conduttrici che si alterneranno sul palco dell'Ariston insieme a Amadeus. Stiamo parlando di Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. Un inno all'inclusività, dunque, che porta sul palco età, profili e carriere differenti. Prima serata, apre Ornella Muti ANSA/GIUSEPPE LAMI Ornella Muti Ad aprire la prima serata sarà proprio lei, l'attrice simbolo della bellezza italiana: Ornella Muti. L'attrice, 66 anni, non ha certo bisogno di presentazioni. All'anagrafe Francesca Romana Rivelli, ha recitato ...

