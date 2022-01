LIVE Marocco-Malawi 1-1, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: inizia la ripresa! (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48? Dentro Mbulu, fuori Muyaba nel Malawi. 46? inizia il secondo tempo! 20.55 Partita che viene sbloccata dal Malawi, ma poi riceva la furia del Marocco che viene a compimento solamente nel finale del primo tempo con il pareggio di En-Nesyri. A tra poco per il secondo tempo! 49? Finisce il primo tempo, Marocco-Malawi 1-1. 48? Dentro Phiri Junior, fuori Mhone per un problema fisico nel Malawi. 45? Gooooooooooooooooooool, En-Nesyriiiiiiiiiiiiiiiiiii, cross di Amallah che trova la testa di En-Nesyri che non sbaglia, Marocco-Malawi 1-1. 43? Thomu vola ancora, respinto tentativo di Boufal. 41? Thomu compie un grande miracolo mandando il tiro di Hakimi sul palo! 39? ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48? Dentro Mbulu, fuori Muyaba nel. 46?il secondo tempo! 20.55 Partita che viene sbloccata dal, ma poi riceva la furia delche viene a compimento solamente nel finale del primo tempo con il pareggio di En-Nesyri. A tra poco per il secondo tempo! 49? Finisce il primo tempo,1-1. 48? Dentro Phiri Junior, fuori Mhone per un problema fisico nel. 45? Gooooooooooooooooooool, En-Nesyriiiiiiiiiiiiiiiiiii, cross di Amallah che trova la testa di En-Nesyri che non sbaglia,1-1. 43? Thomu vola ancora, respinto tentativo di Boufal. 41? Thomu compie un grande miracolo mandando il tiro di Hakimi sul palo! 39? ...

