Il padre non gli dà soldi e lui… si incendia l’auto (Di martedì 25 gennaio 2022) “Accadeva già da tempo ma i familiari non avevano mai avuto il coraggio di denunciare. Non questa volta”. I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli – Stazione di Cimitile hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 42enne. Raccontano: “Voleva soldi ma non era chiaro a cosa gli servissero. Ha così minacciato il padre anziano e per dimostrare fin dove potessero arrivare le sue cattive intenzioni ha incendiato la propria auto. Il suo veicolo personale, non quello del padre. A pochi metri decine di bombole di gas liquido che solo grazie all’intervento dei militari sono state risparmiate dalle fiamme, evitando la strage. Il 42enne è stato bloccato e, in manette, è stato tradotto al carcere di Poggioreale. E’ ora in attesa dell’udienza di convalida”. La Denuncia. Leggi su ladenuncia (Di martedì 25 gennaio 2022) “Accadeva già da tempo ma i familiari non avevano mai avuto il coraggio di denunciare. Non questa volta”. I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli – Stazione di Cimitile hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 42enne. Raccontano: “Volevama non era chiaro a cosa gli servissero. Ha così minacciato ilanziano e per dimostrare fin dove potessero arrivare le sue cattive intenzioni hato la propria auto. Il suo veicolo personale, non quello del. A pochi metri decine di bombole di gas liquido che solo grazie all’intervento dei militari sono state risparmiate dalle fiamme, evitando la strage. Il 42enne è stato bloccato e, in manette, è stato tradotto al carcere di Poggioreale. E’ ora in attesa dell’udienza di convalida”. La Denuncia.

Advertising

Agenzia_Ansa : Morto 28enne novax, si era strappato il casco dell'ossigeno poi era stato convinto a rimetterlo. Anche il padre non… - stanzaselvaggia : “Mio padre ha una figlia con la sclerosi multipla che cammina grazie alla scienza e non si vaccina. È una scelta c… - repubblica : Mustafa, il bambino siriano senza arti arriva domani in Italia. Il padre: 'Siamo felicissimi, ancora non ci crediam… - gvaineiastongue : RT @imbrillirsi: “euphoria non è realistico” fra nella mia scuola ci stava uno che aveva il padre come prof, si impasticcava, rubava le mac… - ReaTheTitan : @vinvangoghfk beh sai, il padre è Ares, quindi non mi sorprendo più di tanto -