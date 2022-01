Concorsi Regione Molise, 35 posti Centri per l’Impiego: come partecipare (Di martedì 25 gennaio 2022) *Aggiornamento del 25/01/2022: Pubblicato in Gazzetta l’avviso relativo ai Concorsi Regione Molise per i Centri per l’Impiego, sarà possibile fare domanda fino al 25 febbraio 2022. Leggi l’avviso Nuovi Concorsi Regione Molise: negli ultimi giorni sono stati pubblicati alcuni bandi di concorso per l’assunzione di un totale complessivo di 35 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato suddiviso in diversi profili professionali, già anticipati dalla determinazione della Giunta regionale risalente al 27 dicembre 2021. In particolar modo, 29 di questi sono riservati ai profili di Specialista e Operatore del Mercato del Lavoro, destinati al potenziamento dei Centri per l’Impiego della Regione. Le ... Leggi su leggioggi (Di martedì 25 gennaio 2022) *Aggiornamento del 25/01/2022: Pubblicato in Gazzetta l’avviso relativo aiper iper, sarà possibile fare domanda fino al 25 febbraio 2022. Leggi l’avviso Nuovi: negli ultimi giorni sono stati pubblicati alcuni bandi di concorso per l’assunzione di un totale complessivo di 35 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato suddiviso in diversi profili professionali, già anticipati dalla determinazione della Giunta regionale risalente al 27 dicembre 2021. In particolar modo, 29 di questi sono riservati ai profili di Specialista e Operatore del Mercato del Lavoro, destinati al potenziamento deiperdella. Le ...

